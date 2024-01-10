Споэльстра продлил контракт с «Майами» на 8 лет и заработает рекордные для НБА 120 миллионов долларов

«Майами» договорился о продлении контракта с главным тренером Эриком Споэльстрой, сообщает ESPN.

Как утверждает источник, 53-летний американец заключил новое соглашение сроком на 8 лет и заработает за этот период 120 миллионов долларов. Специалист станет самым высокооплачиваемым тренером в истории НБА.

Споэльстра провел всю свою тренерскую карьеру в «Майами». Он работал ассистентом главного тренера «Хит» с 1997 по 2008 год, а затем возглавил команду.

Вместе с «Майами» Споэльстра трижды становился чемпионом НБА.