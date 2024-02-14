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Леброн Джеймс не сыграет в матче против «Юты» из-за боли в лодыжке

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит предстоящий матч регулярного сезона НБА против «Юты», сообщает ESPN.

По информации источника, 39-летний баскетболист борется с болью в лодыжке. Игрок даст ноге отдохнуть перед перерывом на Матч звезд НБА.

В среднем за игру в нынешнем сезоне американец набирает 24.8 очка и совершает 7.8 результативных передач.

«Лос-Анджелес Лейкерс» находится на 9-м месте в западной конференции НБА, набрав 84 очка в 55 матчах.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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