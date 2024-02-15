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Сегодня, 05:40

«Орландо» обыграл «Нью-Йорк». Банкеро набрал 36 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Орландо» выиграл у «Нью-Йорка» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:100. Форвард «Мэджик» Паоло Банкеро стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков.

В других встречах «Шарлотт» победил «Атланту» (122:99), «Филадельфия» проиграла «Майами» (104:109), «Бостон» одержал победу над «Бруклином» (136:86).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Атланта» — 122:99 (29:31, 32:24, 35:25, 26:19)

Ш: Миллер (26), Мэнн (21), Бриджес (17), Г. Уильямс (15 + 10 подборов).

А: Хантер (21), Джонсон (19 + 12 подборов), Бей (14), Мюррэй (13).

«Филадельфия» — «Майами» — 104:109 (33:33, 29:27, 20:23, 22:26)

Ф: Макси (30), Хилд (22 + 10 передач), Рид (18 + 12 подборов).

М: Хирро (23), Адебайо (23 + 14 подборов), Д. Робинсон (20), Хайсмит (16).

«Орландо» — «Нью-Йорк» — 118:100 (27:36, 38:19, 24:22, 29:23)

О: Банкеро (36), Ф. Вагнер (21), Энтони (11), М. Вагнер (10).

Н: Брансон (33), Ачиува (23 + 14 подборов), Беркс (13).

«Бостон» — «Бруклин» — 136:86 (30:15, 38:17, 33:23, 35:31)

Бос: Притчард (28), Уайт (27), Тейтум (20 ), Порзингис (15), Хаузер (14).

Бр: Уотфорд (15), Бриджес (10), Джонсон (9).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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БК Нью-Йорк Никс
БК Орландо Мэджик
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Шарлотт Хорнетс
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