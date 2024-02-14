«Голден Стэйт» пытался выменять Леброна Джеймса перед дедлайном, но получил отказ

«Голден Стэйт» перед дедлайном пытался выменять форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

По данным источника, владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб связался с коллегой из «Лейкерс» Джини Басс, и получил ответ, что клуб из Лос-Анджелеса не заинтересован в сделке. Басс посоветовала «Голден Стэйт» связаться с агентом Джеймса Ричем Полом.

Представителю игрока написал форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин, но и он получил отказ. Пол сообщил, что Джеймс не заинтересован в переходе в другую команду.

39-летний Джеймс проводит свой 21-й сезон в НБА и 6-й — за «Лейкерс». В этом сезоне он в среднем набирает 24,8 очка, 7,2 подбора и 7,8 передачи.

Контракт Джеймса с «Лейкерс» истекает в конце сезона-2024/25, за последний год его зарплата составит 51,4 миллиона долларов.