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«Голден Стэйт» пытался выменять Леброна Джеймса перед дедлайном, но получил отказ

Руслан Минаев
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Леброн Джеймс.
Фото USA Today Sports

«Голден Стэйт» перед дедлайном пытался выменять форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

По данным источника, владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб связался с коллегой из «Лейкерс» Джини Басс, и получил ответ, что клуб из Лос-Анджелеса не заинтересован в сделке. Басс посоветовала «Голден Стэйт» связаться с агентом Джеймса Ричем Полом.

Представителю игрока написал форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин, но и он получил отказ. Пол сообщил, что Джеймс не заинтересован в переходе в другую команду.

39-летний Джеймс проводит свой 21-й сезон в НБА и 6-й — за «Лейкерс». В этом сезоне он в среднем набирает 24,8 очка, 7,2 подбора и 7,8 передачи.

Контракт Джеймса с «Лейкерс» истекает в конце сезона-2024/25, за последний год его зарплата составит 51,4 миллиона долларов.

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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