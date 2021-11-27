«Клипперс» переиграли «Детройт»
«Клипперс» выиграли у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:96. Для «Пистонз» это поражение стало пятым кряду.
«Клипперс» идут на 5-м месте в Западной конференции. «Детройт» остается последним на Востоке.
НБА
Регулярный чемпионат
«ЛА Клипперс» — «Детройт» — 107:96 (30:18, 34:22, 18:22, 25:34)
К: Джексон (21), Мэнн (16 + 10 подборов), Бледсоу (15), Джордж (12).
Д: Грант (20 + 10 подборов), Лайлс (13), Джозеф (10), Каннингем (10), Джексон (10).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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