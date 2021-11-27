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«Клипперс» переиграли «Детройт»

01:50
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«Клипперс» выиграли у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:96. Для «Пистонз» это поражение стало пятым кряду.

«Клипперс» идут на 5-м месте в Западной конференции. «Детройт» остается последним на Востоке.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Детройт» — 107:96 (30:18, 34:22, 18:22, 25:34)

К: Джексон (21), Мэнн (16 + 10 подборов), Бледсоу (15), Джордж (12).

Д: Грант (20 + 10 подборов), Лайлс (13), Джозеф (10), Каннингем (10), Джексон (10).

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Евгений Козинов все материалы автора
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