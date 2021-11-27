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«Шарлотт» выиграл у «Миннесоты», «Финикс» обыграл «Нью-Йорк»

05:26
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«Шарлотт» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:115. В других встреах «Нью-Йорк» потерпел поражение от «Финикса» (97:118), «Чикаго» переиграл «Орландо» (123:88).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Миннесота» — 133:115 (30:28, 38:30, 31:25, 34:32)

Ш: Убре (27), Бриджес (18), Хэйворд (18), Вашингтон (17), Розир (15).

М: Таунс (25), Расселл (18), Бизли (18).

«Нью-Йорк» — «Финикс» — 97:118 (27:33, 17:24, 27:31, 26:30)

Н: Уокер (17), Куикли (16), Фурнье (11), Барретт (10).

Ф: Букер (32), Пол (14 + 10 передач), Эйтон (14 + 13 подборов).

«Орландо» — «Чикаго» — 88:123 (27:27, 19:28, 23:35, 19:33)

О: Картер (26 + 10 подборов), Ф. Вагнер (15), Саггс (14).

Ч: Дерозан (23), Лавин (21), Уайт (20), Вучевич (16).

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Евгений Козинов все материалы автора
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