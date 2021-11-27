«Шарлотт» выиграл у «Миннесоты», «Финикс» обыграл «Нью-Йорк»
«Шарлотт» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:115. В других встреах «Нью-Йорк» потерпел поражение от «Финикса» (97:118), «Чикаго» переиграл «Орландо» (123:88).
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Миннесота» — 133:115 (30:28, 38:30, 31:25, 34:32)
Ш: Убре (27), Бриджес (18), Хэйворд (18), Вашингтон (17), Розир (15).
М: Таунс (25), Расселл (18), Бизли (18).
«Нью-Йорк» — «Финикс» — 97:118 (27:33, 17:24, 27:31, 26:30)
Н: Уокер (17), Куикли (16), Фурнье (11), Барретт (10).
Ф: Букер (32), Пол (14 + 10 передач), Эйтон (14 + 13 подборов).
«Орландо» — «Чикаго» — 88:123 (27:27, 19:28, 23:35, 19:33)
О: Картер (26 + 10 подборов), Ф. Вагнер (15), Саггс (14).
Ч: Дерозан (23), Лавин (21), Уайт (20), Вучевич (16).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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