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Кевин Дюрант опередил Айверсона и вошел в топ-25 самых результативных игроков в истории НБА

11:14
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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант вошел в топ-25 самых результативных игроков в истории НБА.

После матча с «Бостоном» (123:104) на счету 33-летнего американца 24 388 очков, он опередил Аллена Айверсона (24 368). На 24-м месте в списке самых результативных игроков в истории лиги идет Рэй Аллен (24505).

Лидером по количеству набранных очков в истории НБА является Карим Абдул-Джаббар (38 387).

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Иван Торопцев все материалы автора
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