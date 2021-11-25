Кевин Дюрант опередил Айверсона и вошел в топ-25 самых результативных игроков в истории НБА
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант вошел в топ-25 самых результативных игроков в истории НБА.
После матча с «Бостоном» (123:104) на счету 33-летнего американца 24 388 очков, он опередил Аллена Айверсона (24 368). На 24-м месте в списке самых результативных игроков в истории лиги идет Рэй Аллен (24505).
Kevin Durant drills the pull up jumper and passes Allen Iverson for 25th on the all-time scoring list! ?— NBA (@NBA) November 25, 2021
Nets/Celtics live on ESPN pic.twitter.com/qKPc2J1sA1
Лидером по количеству набранных очков в истории НБА является Карим Абдул-Джаббар (38 387).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю