Команда Рика Бэрри выиграла Матч восходящих звезд НБА

Команда Рика Бэрри выиграла Матч восходящих звезд НБА.

В составе команды выступили Кейд Каннингем, Дайсон Дэниэлс, Эван Мобли, Айзек Окоро, Алперен Шенгюн, Джейшон Тэйт, Франц Вагнер.

В полуфинале команда Бэрри победила команду Гэри Пэйтона, а в финале — команду Айзейи Томаса. В полуфинале команды играли до 50 очков, в финале — до 25. Самым ценным игроком Матча восходящих звезд признан Кейд Каннингем, который набрал 18 очков по итогам двух матчей.

В ночь с 20 на 21 февраля состоится Матч всех звезд НБА. Начало — в 4.00 (мск).

НБА

Матч восходящих звезд

1/2 финала

Команда Айзейи Томаса — Команда Джеймса Уорти — 50:49

Команда Айзейи Томаса: Прэшос Ачува, Дэзмонд Бэйн, Саддик Бэй, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибертон, Джейден Харди, Айзейя Стюарт

Команда Джеймса Уорти: Коул Энтони, МарДжон Бошамп, Джош Гидди, Джален Грин, Херберт Джонс, Тайриз Макси, Джален Саггс

Команда Рика Бэрри — Команда Гэри Пэйтона — 50:48

Команда Рика Бэрри: Кейд Каннингем, Дайсон Дэниэлс, Эван Мобли, Айзек Окоро, Алперен Шенгюн, Джейшон Тэйт, Франц Вагнер

Команда Гэри Пэйтона: Ламело Болл, Скотти Барнс, Айо Досумну, Скут Хендерсон, Боунс Хайланд, Джонатан Куминга, Джейден Макдэниэлс

Финал

Команда Рика Бэрри — Команда Айзейи Томаса — 25:20