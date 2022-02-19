Джинобили, Хардуэй и Карл номинированы на включение в Зал славы НБА

Определился список финалистов на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2022 году.

Как сообщает ESPN, на почетное звание претендую Ману Джинобили, который четыре раза выигрывал НБА с «Сан-Антонио, пятикратный участник Матча звезд Тим Хардуэй, тренер Джордж Карл.

Также в список финалистов вошли Суин Кэш, Линди Уэйлен, Майкл Купер, Маркес Джонсон, Хью Эванс (судья), Боб Хаггинс (тренер), Марианн Стэнли (тренер) и Лета Эндрюс (тренер).

Новые члены зала славы будут объявлен 2 апреля во время «Финала четырех» NCAA. Торжественная церемония пройдет 10 сентября в Спрингфилде.