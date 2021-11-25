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«Кливленд» проиграл «Финиксу», «Шарлотт» обыграл «Орландо»

05:37
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«Кливленд» на своем паркете проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:120. «Кавальерс» потерпели пятое поражение кряду. «Санс» продлили победную серию до 14 встреч.

В другой встрече «Орландо» потерпел поражение от «Шарлотт» — 99:106.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Финикс» — 115:120 (33:36, 33:25, 20:26, 29:33)

К: Аллен (25 + 11 подборов), Осман (23), Гарлэнд (19).

Ф: Букер (35), Пол (17 + 12 передач), Эйтон (16).

«Орландо» — «Шарлотт» — 99:106 (28:24, 21:28, 28:30, 22:24)

О: Бамба (18 + 12 подборов), Саггс (17), Ф. Вагнер (16).

Ш: Розир (27), Болл (22), Убре (21).

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Евгений Козинов все материалы автора
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