«Кливленд» проиграл «Финиксу», «Шарлотт» обыграл «Орландо»
«Кливленд» на своем паркете проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:120. «Кавальерс» потерпели пятое поражение кряду. «Санс» продлили победную серию до 14 встреч.
В другой встрече «Орландо» потерпел поражение от «Шарлотт» — 99:106.
НБА
Регулярный чемпионат
«Кливленд» — «Финикс» — 115:120 (33:36, 33:25, 20:26, 29:33)
К: Аллен (25 + 11 подборов), Осман (23), Гарлэнд (19).
Ф: Букер (35), Пол (17 + 12 передач), Эйтон (16).
«Орландо» — «Шарлотт» — 99:106 (28:24, 21:28, 28:30, 22:24)
О: Бамба (18 + 12 подборов), Саггс (17), Ф. Вагнер (16).
Ш: Розир (27), Болл (22), Убре (21).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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