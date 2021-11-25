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«Лейкерс» вырвали победу у «Индианы»

06:06
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«Индиана» проиграла «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:124 ОТ. Основное время завершилось ничьей и победитель определился в овертайме.

Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс из «Лейкерс», набравший 39 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Лейкерс» — 116:124 OT (31:26, 35:34, 18:22, 28:30, 4:12)

И: Брогдон (28), Дуарте (17), Дж. Холидэй (16), Сабонис (14 + 12 подборов).

Л: Джеймс (39), Уэстбрук (20), Монк (17).

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Евгений Козинов все материалы автора
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