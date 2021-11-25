«Лейкерс» вырвали победу у «Индианы»
«Индиана» проиграла «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:124 ОТ. Основное время завершилось ничьей и победитель определился в овертайме.
Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс из «Лейкерс», набравший 39 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Лейкерс» — 116:124 OT (31:26, 35:34, 18:22, 28:30, 4:12)
И: Брогдон (28), Дуарте (17), Дж. Холидэй (16), Сабонис (14 + 12 подборов).
Л: Джеймс (39), Уэстбрук (20), Монк (17).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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