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Дозьер пропустит остаток сезона в НБА

04:26
Пи Джей Дозьер. Фото Instagram
Пи Джей Дозьер. Фото Instagram
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Атакующий защитник «Денвера» Пи Джей Дозьер прошел медицинское обследование по поводу травмы. Как сообщает ESPN, у 25-летнего американца выявлен разрыв крестообразной связки левого колена. Таким образом, он пропустит оставшуюся часть сезона в НБА.

Напомним, игрок во вторник получил травму в матче против «Портленда» (100:119). Он неудачно приземлился после попытки забросить и был вынужден покинуть площадку.

В этом сезоне Дозьер сыграл в 18 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 5,4 очка.

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Евгений Козинов все материалы автора
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