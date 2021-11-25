Дозьер пропустит остаток сезона в НБА
Атакующий защитник «Денвера» Пи Джей Дозьер прошел медицинское обследование по поводу травмы. Как сообщает ESPN, у 25-летнего американца выявлен разрыв крестообразной связки левого колена. Таким образом, он пропустит оставшуюся часть сезона в НБА.
Напомним, игрок во вторник получил травму в матче против «Портленда» (100:119). Он неудачно приземлился после попытки забросить и был вынужден покинуть площадку.
В этом сезоне Дозьер сыграл в 18 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 5,4 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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