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«Клипперс» победили «Юту» и сравняли счет в серии

07:59
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«Клипперс» в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА обыграли «Юту» со счетом 118:104.

Самым результативным на паркете стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 37 очков.

Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 17 июня и начнется в 5:00 мск.

НБА

Плей-офф

1/4 финала. Четвертый матч

«ЛА Клипперс» — «Юта» — 118:104 (30:13, 38:31, 26:29, 24:31)

15 июня.

Счет в серии: 2-2.

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