«Клипперс» победили «Юту» и сравняли счет в серии
«Клипперс» в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА обыграли «Юту» со счетом 118:104.
Самым результативным на паркете стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 37 очков.
Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 17 июня и начнется в 5:00 мск.
НБА
Плей-офф
1/4 финала. Четвертый матч
«ЛА Клипперс» — «Юта» — 118:104 (30:13, 38:31, 26:29, 24:31)
15 июня.
Счет в серии: 2-2.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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