Дюрант рассказал о своем плане на игру с «Бакс» без Ирвинга и Хардена

Форвард «Нетс» Кевин Дюрант рассказал о своем плане на пятый матч серии с «Бакс» (2-2) без звезд команды Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга.

Ранее Харден и Ирвинг получили травмы и сейчас проходят реабилитацию.

«Ожидаю, что без Хардена и Кайри буду делать на площадке то же самое, что и каждый вечер. Я сейчас больше думаю о них, чем о себе. Мне бы хотелось, чтобы мои братья были здоровы и вышли со мной на площадку.

Все, кто выйдут на матч во вторник, будут выкладываться в каждом владении. Это всегда было приоритетом для нас – концентрация и дисциплина», – цитирует слова Дюрант Clutchpoints.

Пятый матч между «Нетс» и «Бакс» состоится сегодня, 15 июня, в Нью-Йорке.