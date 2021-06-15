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Дюрант рассказал о своем плане на игру с «Бакс» без Ирвинга и Хардена

15:10
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Форвард «Нетс» Кевин Дюрант рассказал о своем плане на пятый матч серии с «Бакс» (2-2) без звезд команды Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга.

Ранее Харден и Ирвинг получили травмы и сейчас проходят реабилитацию.

«Ожидаю, что без Хардена и Кайри буду делать на площадке то же самое, что и каждый вечер. Я сейчас больше думаю о них, чем о себе. Мне бы хотелось, чтобы мои братья были здоровы и вышли со мной на площадку.

Все, кто выйдут на матч во вторник, будут выкладываться в каждом владении. Это всегда было приоритетом для нас – концентрация и дисциплина», – цитирует слова Дюрант Clutchpoints.

Пятый матч между «Нетс» и «Бакс» состоится сегодня, 15 июня, в Нью-Йорке.

Дополнительная информация:

https://clutchpoints.com/nets-news-kevin-durant-emotional-reaction-to-kyrie-irving-james-harden-injuries

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