Дюрант рассказал о своем плане на игру с «Бакс» без Ирвинга и Хардена
Форвард «Нетс» Кевин Дюрант рассказал о своем плане на пятый матч серии с «Бакс» (2-2) без звезд команды Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга.
Ранее Харден и Ирвинг получили травмы и сейчас проходят реабилитацию.
«Ожидаю, что без Хардена и Кайри буду делать на площадке то же самое, что и каждый вечер. Я сейчас больше думаю о них, чем о себе. Мне бы хотелось, чтобы мои братья были здоровы и вышли со мной на площадку.
Все, кто выйдут на матч во вторник, будут выкладываться в каждом владении. Это всегда было приоритетом для нас – концентрация и дисциплина», – цитирует слова Дюрант Clutchpoints.
Пятый матч между «Нетс» и «Бакс» состоится сегодня, 15 июня, в Нью-Йорке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://clutchpoints.com/nets-news-kevin-durant-emotional-reaction-to-kyrie-irving-james-harden-injuries
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