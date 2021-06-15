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Дабл-дабл Янга помог «Атланте» победить «Филадельфию» и сравнять счет в серии

05:57
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«Атланта» в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА обыграла «Филадельфию» со счетом 103:100.

Самым результативным на паркете стал разыгрвающий «Хокс» Трэй Янг, который набрал 25 очков и сделал 18 передач.

Счет серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 17 июня и начнется в 2:30 мск.

НБА

Плей-офф

1/4 финала. Четвертый матч

«Атланта» — «Филадельфия» — 103:100 (20:28, 29:34, 31:20, 23:18)

15 июня.

Счет в серии: 2-2.

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