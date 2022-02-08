Клэй Томпсон поднялся на 18-е место по числу точных трехочковых в истории НБА

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон вышел на 18-е место по числу точных трехочковых бросков в истории НБА.

После матча регулярного чемпионата на счету Томпсона 1832 точных броска из-за дуги. Он опередил Чонси Биллапса (20-е место, 1830) и Пола Джорджа (19-е место, 1831).

Congrats to @KlayThompson of the @warriors for moving up to 18th on the all-time THREE POINTERS MADE list! #NBA75 pic.twitter.com/BgjZPOyY70 — NBA (@NBA) February 8, 2022

Лидером по количеству точных трехочковых в истории НБА является одноклубник Томпсона, Стефен Карри (3065).

10 января Томпсон принял участие в матче регулярного чемпионата против «Кливленда» (96:82). Эта игра стала для 32-летнего американца первой с июля 2019 года. Он пропустил сезон-2019/20 из-за повреждения крестообразной связки левого колена, после этого баскетболист порвал ахиллово сухожилие на правой ноге во время подготовки к сезону-2020/21.