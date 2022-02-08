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Сегодня, 07:48

«Юта» проиграла «Нью-Йорку»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Юта» выиграла у «Нью-Йорка» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:104. «Джаз» одержали третью победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник Донован Митчелл, набравший 32 очка.

«Юта» идет на 4-м месте в Западной конференции. «Нью-Йорк» располагается на 12-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Нью-Йорк» — 113:104 (28:28, 31:29, 23:29, 31:18)

Ю: Митчелл (32), Богданович (20), Конли (18), Кларксон (16).

Н: Рэндл (30), Барретт (23), Робинсон (19 + 21 подбор).

БК Нью-Йорк Никс
БК Юта Джаз
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