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Сегодня, 19:19

«Портленд» обменял защитника Макколлума в «Нью-Орлеан»

«Портленд» обменял защитника в «Нью-Орлеан»
Иван Шитик
Корреспондент

«Нью-Орлеан» и «Портленд» договорились об обмене с участием звездного защитника Си Джей Макколлума, сообщает ESPN.

Взамен «Портленд» получит контракты Джоша Харта, Никейла Александр-Уокера, Томаша Саторански, Диди Лузаду и несколько драфт-пиков.

Помимо четверых игроков, «Портленд» также получит пик первого раунда на драфте-2022 и два пика второго раунда.

Выбор первого раунда защищен в промежутке между 5 и 14 номерами. Если он из-за защиты не достанется «Нью-Орлеану» в этом году, то к ним автоматически перейдет пик первого раунда на следующем драфте.

Контракт Макколлума со средней зарплатой 33 миллиона долларов действует до конца сезона-2023/24. В этом сезоне он набирает по 20,5 очка , 4,5 передачи, 4,3 подбора и 1,0 перехват за 35 минут.

БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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