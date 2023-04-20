Дюрант: «Я гораздо больше, чем скорер. Я всегда развивался»

Нападающий «Финикса» Кевин Дюрант высказался о своем пути в НБА.

«Игра с такими парнями, как Стефф Карри, Клэй Томпсон, Кайри Ирвинг и Джеймс Харден, — все это действительно подготовило меня к тому, чтобы играть с парнями, которые способны делать разнообразные вещи на паркете. Но общий знаменатель для всех них — они являются очень эффективными игроками. Я гораздо больше, чем скорер. Я всегда развивался. Если я держу мяч в руках и не забрасываю его в кольцо во владении, я все равно многое делаю для товарищей по команде», — приводит слова Дюранта SportsNaut.

В четвертьфинале Западной конференции «Финикс» играет с «Клипперс». Счет в серии — 1-1.