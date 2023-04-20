«Милуоки» повторил рекорд по количеству трехочковых в матче плей-офф НБА

«Милуоки» во втором матче 1/4 финала Восточной конференции против «Майами» (138:122, 1-1) повторил рекорд НБА по количеству реализованных трехочковых.

«Бакс» реализовали 25 из 49 попыток трехочковых, повторив рекорд «Кливленда», игроки которого в 2016 году также реализовали 25 бросков из-за дуги. Наибольшее число трехочковых реализовал защитник «Милуоки» Пэт Коннотон (6 из 10).

Следующий матч серии между «Бакс» и «Хит» пройдет 23 апреля в Майами.