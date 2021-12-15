Карри о своем рекорде по трехочковым: «Надо довести его до такого числа, которое никто не повторит»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри высказался о своем рекорде по количеству точных трехочковых в истории НБА.
«Все эти разговоры про лучшего снайпера в истории... Я уважаю Рэя Аллена и Реджи Миллера, тех, кто установил стандарт настоящего снайпера. Диапазон, количество попыток, эффективность — этому я учился у них. Рад, что у меня высокий процент попаданий из-за дуги, рад, что эти броски помогают моей команде побеждать. Теперь я могу гордиться тем, что обошел Аллена в этом историческом списке. Нужно довести рекорд до такого числа, которое никто не сможет повторить», — сказал на пресс-конференции Карри.
«Range, volume, efficiency...now I can pride myself on the longevity of getting to that number that Ray set, and hopefully pushing it to a number that nobody can reach.» — @StephenCurry30— NBA (@NBA) December 15, 2021
2,977 threes and counting pic.twitter.com/L9JEitLmz3
Сегодня, 15 декабря Карри стал рекордсменом по реализованным трехочковым броскам за всю историю НБА. Баскетболист побил рекорд Рэя Аллена (2973 точных трехочковых за карьеру).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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