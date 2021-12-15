Карри о своем рекорде по трехочковым: «Надо довести его до такого числа, которое никто не повторит»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри высказался о своем рекорде по количеству точных трехочковых в истории НБА.

«Все эти разговоры про лучшего снайпера в истории... Я уважаю Рэя Аллена и Реджи Миллера, тех, кто установил стандарт настоящего снайпера. Диапазон, количество попыток, эффективность — этому я учился у них. Рад, что у меня высокий процент попаданий из-за дуги, рад, что эти броски помогают моей команде побеждать. Теперь я могу гордиться тем, что обошел Аллена в этом историческом списке. Нужно довести рекорд до такого числа, которое никто не сможет повторить», — сказал на пресс-конференции Карри.

«Range, volume, efficiency...now I can pride myself on the longevity of getting to that number that Ray set, and hopefully pushing it to a number that nobody can reach.» — @StephenCurry30



2,977 threes and counting pic.twitter.com/L9JEitLmz3 — NBA (@NBA) December 15, 2021

Сегодня, 15 декабря Карри стал рекордсменом по реализованным трехочковым броскам за всю историю НБА. Баскетболист побил рекорд Рэя Аллена (2973 точных трехочковых за карьеру).