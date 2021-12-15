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Карри о своем рекорде по трехочковым: «Надо довести его до такого числа, которое никто не повторит»

Карри высказался о своем рекорде по трехочковым в истории НБА
12:31
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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри высказался о своем рекорде по количеству точных трехочковых в истории НБА.

«Все эти разговоры про лучшего снайпера в истории... Я уважаю Рэя Аллена и Реджи Миллера, тех, кто установил стандарт настоящего снайпера. Диапазон, количество попыток, эффективность — этому я учился у них. Рад, что у меня высокий процент попаданий из-за дуги, рад, что эти броски помогают моей команде побеждать. Теперь я могу гордиться тем, что обошел Аллена в этом историческом списке. Нужно довести рекорд до такого числа, которое никто не сможет повторить», — сказал на пресс-конференции Карри.

Сегодня, 15 декабря Карри стал рекордсменом по реализованным трехочковым броскам за всю историю НБА. Баскетболист побил рекорд Рэя Аллена (2973 точных трехочковых за карьеру).

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Иван Торопцев все материалы автора
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