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«Финикс» в гостях обыграл «Портленд» в овертайме

09:10
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«Финикс» на выезде обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:107.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Дэмиан Лиллард, набравший 31 очко.

«Портленд» потерпел шестое поражение подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Финикс» — 107:111 ОТ (21:32, 22:17, 32:24, 27:29, 5:9)

П: Лиллард (31 + 10 передач), Пауэлл (23), Нуркич (17 + 13 подборов)

Ф: Эйтон (28 + 13 подборов), Пол (24 + 14 передач), Пэйн (17)

15 декабря. Портленд. «Moda Center».

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Иван Торопцев все материалы автора
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