«Финикс» в гостях обыграл «Портленд» в овертайме
«Финикс» на выезде обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:107.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Дэмиан Лиллард, набравший 31 очко.
«Портленд» потерпел шестое поражение подряд.
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Финикс» — 107:111 ОТ (21:32, 22:17, 32:24, 27:29, 5:9)
П: Лиллард (31 + 10 передач), Пауэлл (23), Нуркич (17 + 13 подборов)
Ф: Эйтон (28 + 13 подборов), Пол (24 + 14 передач), Пэйн (17)
15 декабря. Портленд. «Moda Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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