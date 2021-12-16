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«Кливленд» разгромил «Хьюстон», «Атланта» в гостях победила «Орландо»

06:08
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«Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА на своем паркете разгромил «Хьюстон» со счетом 124:89.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кавальерс» Дариус Гарленд, набравший 21 очко.

«Кливленд» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Хьюстон» — 13-й на «Западе».

«Атланта» в гостях победила «Орландо» со счетом 111:99. Больше всех в этой встрече набрал разыгрывающий «Хокс» Трей Янг — 28 очков.

«Атланта» занимает девятое место в таблице Восточной конференции. «Орландо» — 14-й.

НБА

Регулярный сезон

«Кливленд» — «Хьюстон» — 124:89 (35:16, 34:22, 31:25, 24:26)

16 декабря. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

«Орландо» — «Атланта» — 99:111 (25:27, 25:37, 23:29, 26:18)

16 декабря. Орландо. «Amway Center».

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Роман Шишов все материалы автора
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