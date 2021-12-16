«Кливленд» разгромил «Хьюстон», «Атланта» в гостях победила «Орландо»
«Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА на своем паркете разгромил «Хьюстон» со счетом 124:89.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кавальерс» Дариус Гарленд, набравший 21 очко.
«Кливленд» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Хьюстон» — 13-й на «Западе».
«Атланта» в гостях победила «Орландо» со счетом 111:99. Больше всех в этой встрече набрал разыгрывающий «Хокс» Трей Янг — 28 очков.
«Атланта» занимает девятое место в таблице Восточной конференции. «Орландо» — 14-й.
НБА
Регулярный сезон
«Кливленд» — «Хьюстон» — 124:89 (35:16, 34:22, 31:25, 24:26)
16 декабря. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».
«Орландо» — «Атланта» — 99:111 (25:27, 25:37, 23:29, 26:18)
16 декабря. Орландо. «Amway Center».
Методология
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