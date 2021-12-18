Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Карри быстрее всех в истории забросил 150 трехочковых за сезон

06:25
Теги:

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри забросил свой 150-й трехочковый в матче регулярного чемпионата НБА против «Бостона».

Игра против «Селтикс» стала для 33-летнего американца 28-й в нынешнем сезоне. Баскетболист быстрее всех в истории достиг отметки в 150 трехочковых за один сезон.

15 декабря Карри установил рекорд НБА по количеству реализованных трехочковых в истории лиги.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
В российском футболе с нового сезона введут Fan ID. Зачем он нужен и как его получить?
Самолет военно-транспортной авиации РФ сел в аэропорту Кабула
0