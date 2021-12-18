Карри быстрее всех в истории забросил 150 трехочковых за сезон
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри забросил свой 150-й трехочковый в матче регулярного чемпионата НБА против «Бостона».
Игра против «Селтикс» стала для 33-летнего американца 28-й в нынешнем сезоне. Баскетболист быстрее всех в истории достиг отметки в 150 трехочковых за один сезон.
Stephen Curry made his 150th 3-PT FG of the season in his 28th game.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 18, 2021
That's the fastest any player has reached 150 3-pointers in a season in NBA history. pic.twitter.com/r8d9aG6d6q
15 декабря Карри установил рекорд НБА по количеству реализованных трехочковых в истории лиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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