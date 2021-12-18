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Уэстбрук покинул ковид-протокол НБА спустя сутки и вышел в старте на матч с «Миннесотой»

06:13
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Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук вышел из карантина спустя сутки после того, как попал в ковид-протокол НБА, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, баскетболист сдал два отрицательных теста. Баскетболисты, которых включают в ковид-протокол лиги, должны провести 10 дней на карантине, однако могут выйти раньше, если сдадут 2 отрицательных теста на коронавирус за сутки.

Уэстбрук попал в стартовую пятерку «Лейкерс» на матч с «Миннесотой», который состоится сегодня, 18 декабря.

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное