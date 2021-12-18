Уэстбрук покинул ковид-протокол НБА спустя сутки и вышел в старте на матч с «Миннесотой»
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук вышел из карантина спустя сутки после того, как попал в ковид-протокол НБА, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
По информации источника, баскетболист сдал два отрицательных теста. Баскетболисты, которых включают в ковид-протокол лиги, должны провести 10 дней на карантине, однако могут выйти раньше, если сдадут 2 отрицательных теста на коронавирус за сутки.
Russell Westbrook is available to play tonight in Lakers-Timberwolves.— Shams Charania (@ShamsCharania) December 17, 2021
Уэстбрук попал в стартовую пятерку «Лейкерс» на матч с «Миннесотой», который состоится сегодня, 18 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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