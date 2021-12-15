Стефен Карри стал рекордсмен по реализованным трехочковым броскам за историю НБА
Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри установил рекорд НБА. Он стал рекордсменом по количеству реализованных трехочковых бросков в истории лиги.
«STEPHEN CURRY...THE ALL-TIME THREE-POINT KING IN THE NBA.»— NBA (@NBA) December 15, 2021
History.#NBA75 pic.twitter.com/8SawFh2QFk
В матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Йорка» Стефен реализовал своей 2974-й трехочковый за карьеру. Он стал лидером по этому показателю, превзойдя результат Рэя Аллена, у которого в активе 2973 точных броска.
Congrats to @StephenCurry30 of the @warriors for becoming the NBA's ALL-TIME LEADER in threes made! #NBA75 pic.twitter.com/4gn5srUXve— NBA (@NBA) December 15, 2021
33-летний Карри всю карьеру проводит в «Голден Стэйт» (с 2009 года по нынешнее время. Вместе с командой он трижды стал чемпионом НБА. Дважды его признавали MVP регулярного чемпионата. Семь раз выступал в Матче звезд НБА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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