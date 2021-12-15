Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Стефен Карри стал рекордсмен по реализованным трехочковым броскам за историю НБА

03:52
Исторический бросок Стефена Карри. Фото НБА
Исторический бросок Стефена Карри. Фото НБА
Теги:

Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри установил рекорд НБА. Он стал рекордсменом по количеству реализованных трехочковых бросков в истории лиги.

В матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Йорка» Стефен реализовал своей 2974-й трехочковый за карьеру. Он стал лидером по этому показателю, превзойдя результат Рэя Аллена, у которого в активе 2973 точных броска.

33-летний Карри всю карьеру проводит в «Голден Стэйт» (с 2009 года по нынешнее время. Вместе с командой он трижды стал чемпионом НБА. Дважды его признавали MVP регулярного чемпионата. Семь раз выступал в Матче звезд НБА.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
«Мне вспороли живот, и я смотрела на свои кишки». Пенья - первая рожавшая чемпионка UFC
Украина пригрозила разгромить армию Венгрии одной штурмовой бригадой
0