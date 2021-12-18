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40 очков Холидэя не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Нью-Орлеаном»

06:58
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«Милуоки» проиграл «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:116 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бакс» Джру Холидэй, набравший 40 очков.

В параллельных матчах «Денвер» обыграл «Атланту», а «Бостон» уступил «Голден Стэйт».

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Орлеан» — «Милуоки» — 116:112 ОТ (21:28, 31:21, 25:28, 26:26, 13:9)

Н: Грэм (26), Валанчюнас (24), Ингрэм (22)

М: Холидэй (40), Аллен (25), Нвора (14 + 13 подборов)

18 декабря. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

«Атланта» — «Денвер» — 115:133 (26:29, 28:43, 33:34, 28:27)

А: Янг (34 + 10 передач), Коллинз (20 + 10 подборов), Капела (15 + 11 подборов)

Д: Хайлэнд (24), Моррис (21), Йокич (20 + 10 подборов)

18 декабря. Атланта. «State Farm Arena».

«Бостон» — «Голден Стэйт» — 107:111 (26:34, 28:34, 27:14, 26:29)

Б: Тэйтум (27), Браун (20), Смарт (19)

Г: Карри (30), Уиггинс (27), Игудала (12)

18 декабря. Бостон. «TD Garden».

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Иван Торопцев все материалы автора
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