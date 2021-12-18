40 очков Холидэя не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Нью-Орлеаном»
«Милуоки» проиграл «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:116 ОТ.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бакс» Джру Холидэй, набравший 40 очков.
В параллельных матчах «Денвер» обыграл «Атланту», а «Бостон» уступил «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный сезон
«Нью-Орлеан» — «Милуоки» — 116:112 ОТ (21:28, 31:21, 25:28, 26:26, 13:9)
Н: Грэм (26), Валанчюнас (24), Ингрэм (22)
М: Холидэй (40), Аллен (25), Нвора (14 + 13 подборов)
18 декабря. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».
«Атланта» — «Денвер» — 115:133 (26:29, 28:43, 33:34, 28:27)
А: Янг (34 + 10 передач), Коллинз (20 + 10 подборов), Капела (15 + 11 подборов)
Д: Хайлэнд (24), Моррис (21), Йокич (20 + 10 подборов)
18 декабря. Атланта. «State Farm Arena».
«Бостон» — «Голден Стэйт» — 107:111 (26:34, 28:34, 27:14, 26:29)
Б: Тэйтум (27), Браун (20), Смарт (19)
Г: Карри (30), Уиггинс (27), Игудала (12)
18 декабря. Бостон. «TD Garden».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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