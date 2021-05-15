«Лейкерс» переиграли «Индиану» и одержали четвертую победу подряд
«Лейкерс» переиграли «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА. Команда из Лос-Анджелеса одержала четвертую победу подряд.
Самыми результативными игроками матча стали Энтони Дэвис и Карис Леверт. Они набрали по 28 очков. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс принес своей команде 24 очка.
«Лейкерс» после этой победы занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, продолжая борьбу за попадание в плей-офф.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Индиана» — «ЛА Лейкерс» — 115:122 (28:36, 28:28, 32:32, 27:26)
«Нью-Йорк» — «Шарлотт» — 118:109 ОТ (36:27, 27:27, 26:32, 15:18, 14:5)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2020-2021/
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