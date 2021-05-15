Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты WNBA
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Лейкерс» переиграли «Индиану» и одержали четвертую победу подряд

22:45
Теги:

«Лейкерс» переиграли «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА. Команда из Лос-Анджелеса одержала четвертую победу подряд.

Самыми результативными игроками матча стали Энтони Дэвис и Карис Леверт. Они набрали по 28 очков. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс принес своей команде 24 очка.

«Лейкерс» после этой победы занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, продолжая борьбу за попадание в плей-офф.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Индиана» — «ЛА Лейкерс» — 115:122 (28:36, 28:28, 32:32, 27:26)

«Нью-Йорк» — «Шарлотт» — 118:109 ОТ (36:27, 27:27, 26:32, 15:18, 14:5)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2020-2021/

Читайте также

В Чечне не видят ничего плохого в словах Кадырова о том, что Хабиб — это проект UFC
Шлеменко — о словах Кадырова в адрес Хабиба: «Рамзан — далеко не последний человек в России и мире. У него есть свои источники»
Рублев проиграл итальянцу Сонего в четвертьфинале турнира в Риме
«У Этери ты либо работаешь, либо уходишь с катка. Каждая тренировка — стресс». Турецкий фигурист — о Тутберидзе и Мишине

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд