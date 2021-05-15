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«Бруклин» одержал победу в матче с «Чикаго»

22:17
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«Бруклин» победил «Чикаго» (105:91) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Кайри Ирвинг — 22 очка. У гостей 24 очка в активе Патрика Уильямса.

«Бруклин» занимает второе место на Востоке и уже обеспечил себе место в плей-офф. «Чикаго» на 11-й позиции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Чикаго» — 105:91 (28:29, 33:22, 18:20, 26:20)

15 мая.

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