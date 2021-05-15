«Бруклин» одержал победу в матче с «Чикаго»
«Бруклин» победил «Чикаго» (105:91) в матче регулярного чемпионата НБА.
В составе победителей самым результативным стал Кайри Ирвинг — 22 очка. У гостей 24 очка в активе Патрика Уильямса.
«Бруклин» занимает второе место на Востоке и уже обеспечил себе место в плей-офф. «Чикаго» на 11-й позиции.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Чикаго» — 105:91 (28:29, 33:22, 18:20, 26:20)
15 мая.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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