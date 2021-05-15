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«Финикс» разгромил «Сан-Антонио»

15 мая 2021, 23:28
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«Финикс» одержал крупную победу над «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча закончилась со счетом 140:103 в пользу «Санс».

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Регулярный сезон

«Сан-Антонио» — «Финикс» — 103:140 (17:34, 30:34, 23:41, 33:31)

«Миннесота» — «Бостон» — 108:124 (26:37, 21:29, 27:23, 34:35)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2020-2021/

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