«Финикс» разгромил «Сан-Антонио»
«Финикс» одержал крупную победу над «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча закончилась со счетом 140:103 в пользу «Санс».
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Сан-Антонио» — «Финикс» — 103:140 (17:34, 30:34, 23:41, 33:31)
«Миннесота» — «Бостон» — 108:124 (26:37, 21:29, 27:23, 34:35)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2020-2021/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю