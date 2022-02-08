Харрису может потребоваться вторая операция

Атакующий защитник «Бруклина» Джо Харрис вновь обратится за помощью к хирургам.

По информации SNY, 30-летнему американцу может потребоваться вторая операция на голеностопе. Решение будет принято в ближайшие недели.

Напомним, в конце ноября Харрису была сделана первая операция. Он должен был пропустить от 4 до 8 недель, но возникли осложнения.

В этом сезоне Харрис сыграл в 14 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 11,3 очка и 4,0 подбора.