Харрису может потребоваться вторая операция
Атакующий защитник «Бруклина» Джо Харрис вновь обратится за помощью к хирургам.
По информации SNY, 30-летнему американцу может потребоваться вторая операция на голеностопе. Решение будет принято в ближайшие недели.
Напомним, в конце ноября Харрису была сделана первая операция. Он должен был пропустить от 4 до 8 недель, но возникли осложнения.
В этом сезоне Харрис сыграл в 14 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 11,3 очка и 4,0 подбора.
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