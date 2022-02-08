Ирвинг уверен, что Харден останется в «Бруклине»

Разыгрывающий защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг считает, что его одноклубник Джеймс Харден не покинет команду. Ранее появились слухи, что игрок может уйти из «Нетс».

«Думаю, что Харден может сказать об этом лучше, чем я. Не забиваю голову слухами, которые распространяют в СМИ.

Мы несколько раз обсуждали с ним эту тему. Харден полностью предан команде", — цитирует ESPN Ирвинга.

В этом сезоне 32-летний американец сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 22,5 очка, 8,0 подбора и 10,2 передачи.