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Сегодня, 01:56

Старший ассистент «Бостона» Харди возглавит «Юту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новым главным тренером «Юты» станет старший ассистент «Бостона» Уилл Харди, сообщает ESPN. Стороны договорились о пятилетнем контракте.

Также «Джаз» рассматривал кандидатуры ассистента «Селтикс» Джо Маззулы, ассистента «Торонто» Эдриана Гриффина и ассистента «Джаз» Алекса Йенсена.

В прошедшем сезоне «Бостон» дошел до финала НБА, где уступил «Голден Стэйт». «Юта» заняла 5-е место в Западной конференции и проиграла в первом раунде плей-офф «Далласу» (2-4).

БК Бостон Селтикс
БК Юта Джаз
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