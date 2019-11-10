«Голден Стэйт» проиграл «Оклахоме» и потерпел 6-е поражение в 7 матчах
07:01
«Оклахома» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победила «Голден Стэйт» — 114:108. Для «воинов» это шестое поражение в семи встречах. 30 очков в их составе набрал Деанджело Расселл.
В параллельной встрече «Нью-Орлеан» победил «Шарлотт» — 115:110.
Баскетбол
НБА
«Шарлотт» — «Нью-Орлеан» — 110:115 (28:33, 33:22, 25:26, 24:34)
10 ноября.
Ш: Грэм (24+10 результативных передач)
Н: Ингрэм (25)
«Оклахома» — «Голден Стэйт» — 114:108 (36:27, 24:16, 24:41, 30:24)
О: Галлинари (21)
Г: Расселл (30), Беркс (23)
10 ноября.
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