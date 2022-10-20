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«Голден Стэйт» не будет обменивать Грина из-за конфликта с Пулом

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Голден Стэйт» не собирается в этом сезоне обменивать форварда Дрэймонда Грина, несмотря на стычку с одноклубником Джорданом Пулом. Баскетболисты повздорили на тренировке.

Как сообщает ESPN, «Уорриорз» планирует оставить в составе всех ключевых игроков, чтобы побороться за чемпионский титул. Клуб не собирается даже рассматривать варианты обмена Дрэймонда.

В первом матче сезона Грин сыграл 24 минуты 41 секунду, набрав 4 очка и сделав 5 подборов и 5 передач.

БК Голден Стэйт Уорриорз
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