«Голден Стэйт» не будет обменивать Грина из-за конфликта с Пулом

«Голден Стэйт» не собирается в этом сезоне обменивать форварда Дрэймонда Грина, несмотря на стычку с одноклубником Джорданом Пулом. Баскетболисты повздорили на тренировке.

Как сообщает ESPN, «Уорриорз» планирует оставить в составе всех ключевых игроков, чтобы побороться за чемпионский титул. Клуб не собирается даже рассматривать варианты обмена Дрэймонда.

В первом матче сезона Грин сыграл 24 минуты 41 секунду, набрав 4 очка и сделав 5 подборов и 5 передач.