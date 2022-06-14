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«Голден Стэйт» обыграл «Бостон» и впервые вышел вперед в финальной серии НБА

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
13 июня. Голден Стэйт — Бостон — 104:94.
Фото USA Today Sports

«Голден Стэйт» в пятом матче финальной серии НБА обыграл «Бостон» со счетом 104:94.

Самым результативным на паркете стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 27 очков и сделавший 10 подборов. У форварда «Уорриорз» Эндрю Уиггинса 26 очков и 13 подборов.

Счет в серии 3-2, «Голден Стэйт» впервые вышел вперед. Шестой матч пройдет 17 июня в Бостоне и начнется в 4:00 мск.

НБА

Плей-офф. Финал. Пятый матч

«Голден Стэйт» — «Бостон» — 104:94 (27:16, 24:23, 24:35, 29:20)

14 июня. Сан-Франциско. «Chase Center»

Счет в серии 3-2

БК Бостон Селтикс
БК Голден Стэйт Уорриорз
2
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