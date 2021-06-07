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Главный тренер «Клипперс» выиграл все четыре седьмых матча в своей карьере

08:57
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«Клипперс» победили «Даллас» 126:111 в решающем, седьмом матче первого раунда плей-офф-2021 и вышли в полуфинал Запада, где встретятся с «Ютой».

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю вновь выиграл в седьмой встрече серии плей-офф, он по-прежнему имеет идеальный результат в таких матчах в своей тренерской карьере — 4 победы и 0 поражений. В прошлых трех матчах Лю добился победы, являясь главным тренером «Кливленда» с Леброном Джеймсом в составе с 2016 по 2018 годы.

Единственный тренер в истории НБА, имевший результат 4-0 или лучше в седьмых играх — прославленный главный тренер «Бостона» Ред Ауэрбах, успешная серия которого продлилась до 8 матчей.

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