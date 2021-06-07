Главный тренер «Клипперс» выиграл все четыре седьмых матча в своей карьере
«Клипперс» победили «Даллас» 126:111 в решающем, седьмом матче первого раунда плей-офф-2021 и вышли в полуфинал Запада, где встретятся с «Ютой».
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю вновь выиграл в седьмой встрече серии плей-офф, он по-прежнему имеет идеальный результат в таких матчах в своей тренерской карьере — 4 победы и 0 поражений. В прошлых трех матчах Лю добился победы, являясь главным тренером «Кливленда» с Леброном Джеймсом в составе с 2016 по 2018 годы.
Единственный тренер в истории НБА, имевший результат 4-0 или лучше в седьмых играх — прославленный главный тренер «Бостона» Ред Ауэрбах, успешная серия которого продлилась до 8 матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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