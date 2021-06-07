Кевин Гарнетт: «Дэвису нужно серьезней поработать над своим телом»

Игрок НБА Кевин Гарнетт считает, что частые травмы звездного форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса связаны с недостаточным количеством физических тренировок.

«Дэвису нужно серьезней поработать над своим телом, вывести эту работу на новый уровень. Не в курсе, что он делал на протяжении последних десяти лет, но прежний подход явно не работает. Ему нельзя быть в плохой форме по ходу регулярного чемпионата.

Леброн не просто так перешел в «Лейкерс» — не для красивого ухода из лиги. Он хочет продолжить здесь свое наследие и играть с кем-то вроде Ди-Уэйда, как это было в «Майами». Пока что Дэвис не дает ему этого", — цитируют Гарнетта Thesportsrush.com.

Неделю назад Энтони растянул мышцы паха, пропустив 5-й матч серии первого раунда плей-офф против «Финикса»

В четвертом матче форвард «Лейкерс» Дэвиса заменил Кайл Кузма в стартовой пятёрке во второй половине. Энтони успел провести на паркете 19,5 минуты, набрав 6 очков (2 из 9 с игры), 4 подбора, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.