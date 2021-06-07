Кевин Гарнетт: «Дэвису нужно серьезней поработать над своим телом»
Игрок НБА Кевин Гарнетт считает, что частые травмы звездного форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса связаны с недостаточным количеством физических тренировок.
«Дэвису нужно серьезней поработать над своим телом, вывести эту работу на новый уровень. Не в курсе, что он делал на протяжении последних десяти лет, но прежний подход явно не работает. Ему нельзя быть в плохой форме по ходу регулярного чемпионата.
Леброн не просто так перешел в «Лейкерс» — не для красивого ухода из лиги. Он хочет продолжить здесь свое наследие и играть с кем-то вроде Ди-Уэйда, как это было в «Майами». Пока что Дэвис не дает ему этого", — цитируют Гарнетта Thesportsrush.com.
Неделю назад Энтони растянул мышцы паха, пропустив 5-й матч серии первого раунда плей-офф против «Финикса»
В четвертом матче форвард «Лейкерс» Дэвиса заменил Кайл Кузма в стартовой пятёрке во второй половине. Энтони успел провести на паркете 19,5 минуты, набрав 6 очков (2 из 9 с игры), 4 подбора, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://thesportsrush.com/nba-news-anthony-davis-has-to-take-another-level-of-improving-his-body-kevin-garnett-sounds-off-on-the-lakers-stars-injury-troubles-as-lebron-james-continues-to-age
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