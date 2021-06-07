«Даллас» не собирается расставаться с главным тренером
Владелец «Далласа» Марк Кьюбан заявил, что в данный момент клуб не рассматривает вариант отставки главного тренера Рика Карлайла, сообщает ESPN.
«Даллас» уступил «Клипперс» со счетом 111:126 в седьмом матче первого раунда плей-офф-2021. Уже на протяжении 10 сезонов подряд «Маверикс» не могут победить в серии плей-офф.
В 2011 году «Даллас» стал чемпионом, после чего в 6 сезонах добирался до первого раунда и в 4 сезонах не смог выйти в плей-офф. В прошлом году «Маверикс» так же, как и в этом году, уступили в первом раунде «Клипперс» (2-4).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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