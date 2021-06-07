«Даллас» не собирается расставаться с главным тренером

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан заявил, что в данный момент клуб не рассматривает вариант отставки главного тренера Рика Карлайла, сообщает ESPN.

«Даллас» уступил «Клипперс» со счетом 111:126 в седьмом матче первого раунда плей-офф-2021. Уже на протяжении 10 сезонов подряд «Маверикс» не могут победить в серии плей-офф.

В 2011 году «Даллас» стал чемпионом, после чего в 6 сезонах добирался до первого раунда и в 4 сезонах не смог выйти в плей-офф. В прошлом году «Маверикс» так же, как и в этом году, уступили в первом раунде «Клипперс» (2-4).