Футбольная "Барселона" поздравила Марка Газоля с победой в НБА

Футбольная "Барселона" поздравила баскетболиста "Торонто" Марка Газоля с победой в чемпионате НБА. "Рэпторз" впервые в истории стали чемпионами НБА, победив в финале "Голден Стэйт" (4-2). Марк и Поу Газоли стали первыми братьями, выигрывавшими чемпионат НБА. Поу сделал это дважды в составе "Лейкерс" - в 2009 и 2010 году.
Марк Газоль - уроженец "Барселоны" и воспитанник баскетбольного клуба, цвета которого он защищал с 2003 по 2006 год.
👏 ¡Felicidades @MarcGasol!— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 14 июня 2019 г.
🏆 Campeón de la @NBA con los @Raptors 🏆
Marc y @PauGasol, los primeros hermanos en ganar el anillo 💍
¡Orgullosos de vosotros! 🔵🔴 pic.twitter.com/XAuPqxHOkg
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