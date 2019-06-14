Футбольная "Барселона" поздравила Марка Газоля с победой в НБА

Футбольная "Барселона" поздравила баскетболиста "Торонто" Марка Газоля с победой в чемпионате НБА. "Рэпторз" впервые в истории стали чемпионами НБА, победив в финале "Голден Стэйт" (4-2). Марк и Поу Газоли стали первыми братьями, выигрывавшими чемпионат НБА. Поу сделал это дважды в составе "Лейкерс" - в 2009 и 2010 году.

Марк Газоль - уроженец "Барселоны" и воспитанник баскетбольного клуба, цвета которого он защищал с 2003 по 2006 год.