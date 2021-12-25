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Форварду «Бостона» сломал зуб партнер по команде в матче с «Милуоки»

23:25
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Форварду «Бостона» Джейлену Брауну сломали зуб в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки». В борьбе под кольцом он получил удар локтем по лицу от партнера по команде, форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума.

Браун был вынужден на некоторое время покинуть площадку, но потом смог вернуться в игру.

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Иван Шитик все материалы автора
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