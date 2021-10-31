27 очков Букера помогли «Финиксу» обыграть «Кливленд»
«Финикс» обыграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:92.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, который набрал 27 очков.
«Финикс» прервал свою серию из двух поражений подряд.
НБА
Регулярный сезон
«Финикс» — «Кливленд» — 101:92 (24:31, 26:15, 28:19, 23:27)
Ф: Букер (27), Эйтон (17 + 12 подборов), Пол (16 + 10 передач)
К: Осман (20), Лав (11 + 12 подборов), Гарланд, Маркканен (оба — 11)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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