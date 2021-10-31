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27 очков Букера помогли «Финиксу» обыграть «Кливленд»

07:16
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«Финикс» обыграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:92.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, который набрал 27 очков.

«Финикс» прервал свою серию из двух поражений подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Кливленд» — 101:92 (24:31, 26:15, 28:19, 23:27)

Ф: Букер (27), Эйтон (17 + 12 подборов), Пол (16 + 10 передач)

К: Осман (20), Лав (11 + 12 подборов), Гарланд, Маркканен (оба — 11)

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Иван Торопцев все материалы автора
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