«Сан-Антонио» обыграл «Милуоки» и прервал серию из 4 поражений подряд
«Сан-Антонио» обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:93.
Благодаря этой победе команда Грегга Поповича прервала серию из 4 поражений подряд. «Милуоки» проиграл во второй игре кряду, до этого 28 октября «Бакс» уступили «Миннесоте» (108:113).
В других встречах игрового дня «Денвер» победил «Миннесоту», «Мемфис» проиграл «Майами», «Юта» уступила «Чикаго», а «Голден Стэйт» уверенно выиграл у «Оклахомы».
НБА
Регулярный сезон
«Милуоки» — «Сан-Антонио» — 93:102 (24:27, 23:18, 20:24, 26:33)
Мил: Адетокунбо (28 + 13 подборов), Миддлтон (19), Аллен (12)
С: Маррей (23), Уайт (17), Форбс (16)
«Миннесота» — «Денвер» — 91:93 (32:23, 15:20, 26:26, 18:24)
Мин: Бизли (18), Эдвардс (14 + 11 подборов), Расселл, Таунс (оба — 14)
Д: Йокич (26 + 19 подборов), Моррис (16), Гордон (12)
«Мемфис» — «Майами» — 103:129 (22:38, 32:29, 25:35, 24:27)
Мем: Мелтон, Морант (оба — 20), Бэйн (17), Андерсон (13)
Май: Батлер (27), Хирро (22), Лаури, Робинсон (оба — 15)
«Чикаго» — «Юта» — 107:99 (25:24, 29:33, 25:15, 28:27)
Ч: Дерозан (32), Лавин (26), Вучевич (16 + 12 подборов)
Ю: Митчелл (30), Гобер (17 + 19 подборов), Кларксон (16)
«Голден Стэйт» — «Оклахома» — 103:82 (28:20, 27:24, 27:14, 21:24)
Г: Карри (20), Грин (14 + 11 подборов), Уиггинс, Пул (оба — 14),
О: Гилджес-Александр (15), Дорт (14), Гидди (10)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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