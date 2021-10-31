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«Сан-Антонио» обыграл «Милуоки» и прервал серию из 4 поражений подряд

06:25

«Сан-Антонио» обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:93.

Благодаря этой победе команда Грегга Поповича прервала серию из 4 поражений подряд. «Милуоки» проиграл во второй игре кряду, до этого 28 октября «Бакс» уступили «Миннесоте» (108:113).

В других встречах игрового дня «Денвер» победил «Миннесоту», «Мемфис» проиграл «Майами», «Юта» уступила «Чикаго», а «Голден Стэйт» уверенно выиграл у «Оклахомы».

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Сан-Антонио» — 93:102 (24:27, 23:18, 20:24, 26:33)

Мил: Адетокунбо (28 + 13 подборов), Миддлтон (19), Аллен (12)

С: Маррей (23), Уайт (17), Форбс (16)

«Миннесота» — «Денвер» — 91:93 (32:23, 15:20, 26:26, 18:24)

Мин: Бизли (18), Эдвардс (14 + 11 подборов), Расселл, Таунс (оба — 14)

Д: Йокич (26 + 19 подборов), Моррис (16), Гордон (12)

«Мемфис» — «Майами» — 103:129 (22:38, 32:29, 25:35, 24:27)

Мем: Мелтон, Морант (оба — 20), Бэйн (17), Андерсон (13)

Май: Батлер (27), Хирро (22), Лаури, Робинсон (оба — 15)

«Чикаго» — «Юта» — 107:99 (25:24, 29:33, 25:15, 28:27)

Ч: Дерозан (32), Лавин (26), Вучевич (16 + 12 подборов)

Ю: Митчелл (30), Гобер (17 + 19 подборов), Кларксон (16)

«Голден Стэйт» — «Оклахома» — 103:82 (28:20, 27:24, 27:14, 21:24)

Г: Карри (20), Грин (14 + 11 подборов), Уиггинс, Пул (оба — 14),

О: Гилджес-Александр (15), Дорт (14), Гидди (10)

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Иван Торопцев все материалы автора
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