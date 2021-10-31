Первый номер драфта НБА-2021 провел один из худших дебютных матчей в истории лиги
Разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем дебютировал в НБА в матче регулярного чемпионата против «Орландо» (110:103).
20-летний американец, выбранный «Пистонс» под первым номером драфта-2021, провел на площадке 19 минут, набрал 2 очка, сделал 7 подборов и отдал 2 ассиста. Каннингем показал второй худший процент точности бросков с игры в дебютном матче среди первых номеров драфта в истории лиги. Баскетболист реализовал 1 бросок из 8 (процент реализации — 12,5).
Cade Cunningham shot 1-for-8 from the field in his NBA debut (12.5%).— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 31, 2021
That is the 2nd-worst field goal percentage by a No. 1 overall pick in his NBA debut in the Modern Draft Era (min. 5 FGA).
Anthony Bennett shot 0-5 in his debut. pic.twitter.com/awtYCinT0b
Хуже него среди задрафтованных под первым номером выступил лишь бывший тяжелый форвард «Кливленда» Энтони Беннетт, который не смог забросить ни одного из пяти бросков в своей дебютной встрече в НБА. В данный момент Беннетт выступает за «Хапоэль» из Иерусалима.
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