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Первый номер драфта НБА-2021 провел один из худших дебютных матчей в истории лиги

09:16
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Разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем дебютировал в НБА в матче регулярного чемпионата против «Орландо» (110:103).

20-летний американец, выбранный «Пистонс» под первым номером драфта-2021, провел на площадке 19 минут, набрал 2 очка, сделал 7 подборов и отдал 2 ассиста. Каннингем показал второй худший процент точности бросков с игры в дебютном матче среди первых номеров драфта в истории лиги. Баскетболист реализовал 1 бросок из 8 (процент реализации — 12,5).

Хуже него среди задрафтованных под первым номером выступил лишь бывший тяжелый форвард «Кливленда» Энтони Беннетт, который не смог забросить ни одного из пяти бросков в своей дебютной встрече в НБА. В данный момент Беннетт выступает за «Хапоэль» из Иерусалима.

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Иван Торопцев все материалы автора
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