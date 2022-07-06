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Сегодня, 00:08

«Филадельфия» подпишет новый контракт с Харденом

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» находится на заключительной стадии переговоров с атакующим защитником Джеймсом Харденом по поводу нового контракта. По информации ESPN, официально сделка будет оформлена в ближайшее время.

Ожидается, что пресс-релиз по этом поводу будет выпущен клубом в течение 24 часов.

В конце июня 32-летний американец отказался от опции игрока в контракте и не получит 47,3 миллиона долларов за следующий сезон. Он стал неограниченно свободным агентом.

В прошедшем сезоне Харден сыграл в 21 матче за «Филадельфию», набирая в среднем по 21 очко, 7 подборов и 10,5 передачи.

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