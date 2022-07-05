Форвард Ти Джей Уоррен подписал контракт с «Бруклином». Он не играл с декабря 2020 года

28-летний форвард Ти Джей Уоррен продолжит карьеру в «Бруклине», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Уоррен получил минимальный контракт на сезон-2022/23, так как не играл с декабря 2020 года из-за осложнений после перелома левой стопы.

На прошлой неделе он стал свободным агентом после завершения своего 4-летнего контракт на 50 миллионов долларов с «Индианой».

В своем последнем полноценном сезоне (2019/20) Уоррен набирал в среднем по 19,8 очка, 4,2 подбора и 1,2 перехвата. Тогда он вошел в символическую сборную рестарта сезона в «пузыре» НБА.