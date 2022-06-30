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Сегодня, 02:51

Джеймс Харден станет неограниченно свободным агентом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Атакующий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден отказался от опции игрока в контракте с клубом, сообшает ESPN.

Таким образом, 32-летний американец не получит 47,3 миллиона долларов за следующий сезон. Он станет неограниченно свободным агентом.

Ожидается, что защитник подпишет новый контракт с «Сиксерс» на выгодных условиях для клуба.

В прошедшем сезоне Харден сыграл в 21 матче за «Филадельфию», набирая в среднем по 21,0, очка 7,0 подбора и 10,5 передачи.

БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Джеймс Харден
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