Джеймс Харден станет неограниченно свободным агентом

Атакующий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден отказался от опции игрока в контракте с клубом, сообшает ESPN.

Таким образом, 32-летний американец не получит 47,3 миллиона долларов за следующий сезон. Он станет неограниченно свободным агентом.

Ожидается, что защитник подпишет новый контракт с «Сиксерс» на выгодных условиях для клуба.

В прошедшем сезоне Харден сыграл в 21 матче за «Филадельфию», набирая в среднем по 21,0, очка 7,0 подбора и 10,5 передачи.