Джонсон подпишет двухлетний контракт с «Лейкерс»

«Лейкерс» подпишет новый контракт с форвардом Стэнли Джонсоном. Стороны согласовали двухлетнее соглашение, в котором будет опция команды на сезон-2022/23.

У 25-летнего Джонсона в среду закончился очередной 10-дневный контракт с «Лейкерс», за которых в этом сезоне он сыграл 14 матчей, набирая в среднем по 6,4 очка, 2,6 подбора, 1,3 передачи.

Джонсон был выбран на драфте-2015 под 8-м номером. За семь сезонов в НБА он отыграл 385 матчей за «Детройт», «Новый Орлеан», «Торонто» и «Лейкерс», набирая в среднем 6,2 очка и 3,1 подбора.