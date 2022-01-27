Харден расстроен нестабильностью «Бруклина»

Атакующий защитник «Бруклина» Джеймс Харден признался, что его расстраивает ситуация команды. Вчера «Нетс» проиграли «Лейкерс» (96:106) в регулярном чемпионате НБА.

«Конечно, я расстроен, потому что у команды неполный состав, много нестабильности по какой-то причине: травмы, коронавирус, называйте это как хотите, но это расстраивает. Я думаю, что все в «Бруклине» разочарованы, потому что мы лучше, чем наши результаты. Мы должны быть на пути к лучшему. Вот и все», — приводит ESPN слова Хардена.

«Бруклин» одержал 29 побед в 47 матчах этого сезона и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Нетс» проиграли три из пяти последних встреч.