Джамал Кроуфорд объявил о завершении игровой карьеры

Трижды лучший запасной НБА Джамал Кроуфорд объявил о завершении игровой карьеры.

20 марта, в свой 42 день рождения, Кроуфорд выложил в Twitter фотографию на уличной площадке.

«Прощай игра, все трофеи, адреналиновые выбросы. Спасибо, баскетбол, я обязан тебе всем», — написал Кроуфорд.

Последний раз баскетболист выходил на площадку в сезоне-2019/20 в составе «Бруклина». Кроуфорд за время профессиональной карьеры выступал за такие команды как «Нью-Йорк Никс», «Голден Стэйт», «Атланта Хокс», «Лос-Анджелес Клипперс» и другие.

Кроуфорд известен тем, что 55 раз в своей карьере ему удавалось набирать 4 очка за одну атаку: трёхочковый бросок с нарушением со стороны противника плюс реализованный штрафной.