Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 12:25

Джамал Кроуфорд объявил о завершении игровой карьеры

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Трижды лучший запасной НБА Джамал Кроуфорд объявил о завершении игровой карьеры.

20 марта, в свой 42 день рождения, Кроуфорд выложил в Twitter фотографию на уличной площадке.

«Прощай игра, все трофеи, адреналиновые выбросы. Спасибо, баскетбол, я обязан тебе всем», — написал Кроуфорд.

Последний раз баскетболист выходил на площадку в сезоне-2019/20 в составе «Бруклина». Кроуфорд за время профессиональной карьеры выступал за такие команды как «Нью-Йорк Никс», «Голден Стэйт», «Атланта Хокс», «Лос-Анджелес Клипперс» и другие.

Кроуфорд известен тем, что 55 раз в своей карьере ему удавалось набирать 4 очка за одну атаку: трёхочковый бросок с нарушением со стороны противника плюс реализованный штрафной.

Источник: https://twitter.com/JCrossover/status/1505795444693082112?s=20&t=2xkcKYKJMwuVZwsPeU67Og
БК Бруклин Нетс
Джамал Кроуфорд
0
Читайте также
Сахар: польза и вред. Что будет, если есть сахар каждый день, и где его купить
Хави — гений. Тренер вернул «Барселоне» тики-таку, научил безнадежного Дембеле играть в футбол и разнес «Реал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«В этом не было злого умысла». Карри — о столкновении с защитником «Бостона»

Легенда «Бостона» считает, что Тэйтум может стать величайшим игроком клуба
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости